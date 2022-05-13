AKP'li heyet F-16 satışına dair ABD Kongresi'ni ziyaret etti

AKP milletvekillerinden oluşan bir heyet, Türkiye’nin ABD’den istediği 40 yeni F-16 ve 80 modernizasyon kiti satışı konusunda karara varacak olan ABD Kongresi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki heyette AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP milletvekilleri Volkan Bozkır, Osman Aşkın Bak, Mehdi Eker ve Berat Çonkar yer aldı

Heyet, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Jack Bergman, Doug LaMalfa, Victoria Spartz, Mariannette Miller-Meeks, Mike Turner, Claudia Tenney, Don Bacon ile Senatörler Tommy Tuberville, Jim Risch, Steve Daines, Richard Blumenthal ile bir araya geldi.

Bozkır, ABD Kongresi üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna gündeminin yanı sıra “Türkiye-ABD siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerinin” de ele alındığını bildirdi.