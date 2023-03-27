AKP'li Hamza Dağ, FOX TV spikeri Gülbin Tosun'u hedef aldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kadınlara seslenerek "Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor" diyen FOX TV Hafta Sonu spikeri Gülbin Tosun'u sosyal medya hesabından hedef aldı.

Dağ, canlı yayın görüntüsünü paylaştığı Tosun'un "yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik" yaptığını ileri sürdü.

FOX Ana Haber Hafta Sonu spikeri Gülbin Tosun, geçtiğimiz gün canlı yayında kadınlara seslenerek "Son katılımlarla aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor. Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi’yle eşinin üzerinden yaptığı uyarıyla ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddet bile karşı laf edeme… Kadına reva görülen Türkiye’nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi? Hani kadının adı bile AK Parti’den önce yoktu?" demişti.

AKP'li Dağ, sosyal medya hesabından Gülbin Tosun'un canlı yayındaki görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fox TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.

Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye’nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koyun."