'AKP'li Halfeti Belediye Başkanı seçmene baskı yapma talimatı verdi'

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın WhatsApp grubundan "seçmene baskı talimatı verdiğini" söyledi.

AKP'li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın "Arkadaşlar için okuma yazma bilmiyor deyip birinci derece yakınıyla kullandırın, baskı yapın korkmayın" ifadelerini kullandığı görseli paylaşan CHP'li Salıcı şunları söyledi:

'Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi?'

"Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak WhatsApp grubundan talimatla seçmen iradesine baskı yapmaya çalışıyor.

Siz seçmene baskı yapacaksınız ve biz de buna sessiz kalacağız öyle mi?

Yakalandın işte…"