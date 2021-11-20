AKP'li Gündoğdu: Yüzde 50+1 şartı MKYK'da da gündeme geldi

AKP MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50+1 oyun MKYK toplantısında da konuşulduğunu söyledi. Gündoğdu, “MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok” ifadelerini kullandı.

Bolu'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu şöyle konuştu:

"Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler'de temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1'le ilgili değişiklik düşüncemiz yok."

'50+1 şartı Türkiye'nin istikrarını kolaylaştırıyor'

Yürürlükte olan 50+1 şartının Türkiye'nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu belirten Gündoğdu, "MKYK'da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023'ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler" değerlendirmesinde bulundu.