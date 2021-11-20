AKP isimden teşkilata 'taarruz' çağrısı

AKP Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde parti üyelerine yönelik "Teşkilat Akademisi" eğitim programı düzenledi.

Programda konuşan AKP Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen teşkilatına "sefer" ve "taarruz" talimatı verdi.

Şen konuşmasında "Mottomuz, 'Bu hikayenin kahramanı sensin'. Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz" diyen Şen, "Öyleyse bu özne, inancını, coşkusunu, heyecanını motivasyonu tazeleyecek ve savunma hattından çıkacak, taarruz hatlarına geçecek. 'Sefer sefer sefer, zafer zafer zafer' diyecek ve 2023'ü kazanacağız" ifadesini kullandı.