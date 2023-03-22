AKP'li eski milletvekili, oğluyla birlikte CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu avukat Mehmet Sait Çelebi'ye rozet taktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve oğluna parti rozeti taktı.

Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargıcı da hazır bulundu.

Süleyman Çelebi, 17 ve 18. dönemlerde DYP, 20 ve 21. dönemlerde Anavatan Partisi, 23. dönemde ise AKP Mardin Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.