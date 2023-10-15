AKP'li eski bakanın çocuklarına üçer koltuk, üçer maaş

AKP'li eski Kültür Turizm Bakanı Atilla Koç'un iki çocuğunun da üç koltuklu olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Atilla Koç, Mart 2020'e kadar Turkcell'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Turkcell iştiraki olan Global Tower'da Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, 65 bin liralık emekli milletvekili maaşı da alıyor.

Koç'un eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan kızı Zehra Zümrüt Selçuk 2021'de KARDEMİR'e Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Daha sonra da KARDEMİR'e bağlı Çelik Yapı İmalat Şirketi KARÇEL'de de Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Selçuk mart ayında da İslam Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörü oldu. Selçuk 3 koltuktan da ücret alıyor.

Atilla Koç'un oğlu Taha Koç, bir süre önce babasının yönetim kurulu üyesi olduğu Turkcell'in Genel Müdürlüğü'ne atandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı görevini de yürüten Koç, 2018'den bu yana Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütüyor.