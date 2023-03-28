AKP'li Eroğlu'ndan Hatay Havalimanı itirafı: Ben bakandım, biz de uygun olmadığını belirtmiştik

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Orman Bakanı olduğu dönemde, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı’nın yapılmaması yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması amacıyla kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon üyesi milletvekillerine deprem sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bölgedeki tüm havalimanlarının çalıştığını yalnızca Hatay Havalimanı’nda aksama yaşandığını belirtti.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı’nın yapıldığı dönemde kendisinin bakan olduğunu belirterek, Devlet Su İşleri’nden de görüş istendiğini belirtti. Eroğlu, şunları söyledi:

'Taşkına maruz kalabilir diye kanallar açıldı'

“Tabii, bu eksiklerin de bir an önce giderilmesinde fayda var. Tabii, Hatay Havaalanı konusunda, ben bakandım Hatay DSİ’den görüş istendi. Esasen biz de burada havaalanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik yani. Onu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan çok büyük baskı geldi orada yani ‘Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz mutlaka’ diye. Dolayısıyla, sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı. Buna özellikle dikkat etmek lazım çünkü. Hatta havaalanı yapılırken de ‘Ya, burası taşkına maruz kalabilir’ diye DSİ tarafından bazı kanallar da açıldı. Özellikle yağışın havaalanına intikal etmemesi için bunların, etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim."

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin de, Eroğlu’nun bu sözlerine üzerine “Evet efendim” ifadesini kullandı. Eroğlu da “Yani bence Hatay Havaalanı’nın baştan sona yeniden incelenmesi şart diye düşünüyorum” dedi.

'Havaalanlarının seçimi gözden geçirilmeli, israf oluyor'

Eroğlu, havaalanlarının seçiminin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtirken, ”Yani birbirine yakın havaalanları işlemiyor” dedi.

DHMİ Genel Müdürü Keskin de “O yüzden bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor” ifadesini kullanırken, Eroğlu da “Özellikle bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor yani kaynak israfı oluyor, yeteri kadar sefer yapılamıyor bölgesel olmadığı için. Şimdi, tabii şehir adı vermeyeyim, birbirine çok yakın, 70 kilometre mesafede havaalanları var” diye konuştu.

CHP’li Zeybek’ten AKP’li Eroğlu’na: 'Sizi muhalefet tarafına alalım'

Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise Eroğlu’na “Sayın Başkanım, sizi şöyle muhalefet tarafına alalım da söylemleriniz daha güçlenir” sözleriyle seslendi. Eroğlu da “Efendim, ben, ilim adamıyım, gerçek neyse onu söylüyorum” yanıtını verdi.