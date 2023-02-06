Hatay Havalimanı çökmüştü: 'Göl havzasına inşa edilmişti'

Çevre muhabiri, gazeteci Güven İslamoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremde çöken Hatay Havalimanı’nın göl havzasına inşa edildiğini hatırlattı.

“O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu” diyen İslamoğlu, “Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir” dedi.

İslamoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Hatay deprem bölgesi. Hastane yıkılıyor. Havalimanı pisti çöküyor. (Çünkü göl havzasına inşa edilmiş.) O zaman çok yazıldı çizildi dikkate alınmadı. Sel almıştı şimdi de deprem vurdu. Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir.”