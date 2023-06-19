AKP'li Ensarioğlu’ndan ‘af’ yalanlaması: 'Gazeteciye yasal işlem başlattım'

Genel af iddialarıyla ilgili açıklama yapmadığını söyleyen AKP'li Galip Ensarioğlu, ''Genel af çalışması vardır' şeklinde hiçbir açıklamam bulunmamaktadır' dedi.

Haber Merkezi

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'ın 29 Ekim'de genel af ilan edileceğini ve bu affın siyasi tutukluları da kapsayacağını söylemesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

10 Haber'den Caner Taşpınar Ensarioğlu'nun, “Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilirdediğini ve 29 Ekim'i işaret ettiğini aktardı. 

Ensarioğlu: Afla ilgili açıklamam olmadı

Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada afla ilgili konuşmadığını öne sürdü:

"Bugün 10Haber'de Caner Taşpınar tarafından benim ile ilgili 'Genel af çalışması vardır' şeklinde haberler yapılmıştır. 'Genel af çalışması vardır' şeklinde hiçbir açıklamam bulunmamaktadır. Bu konu hakkında açıklama yapacak merci de ben değilim. Haberi yapan şahıs ve kurum hakkında Avukatlarım aracılığıyla yasal işlemi başlattım. Kamuoyuna duyurulur."

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