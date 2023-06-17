AKP'li Denizli Belediyesi Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerini iptal etti

AKP’li Denizli Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 19 ve 30 Haziran'da Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Belediye'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."

Ödüllerini LGBT'lere ithaf etmişlerdi

Melike Şahin, 13 Haziran'da ‘Yılın Stil Sahibi Müzisyeni’ ödülünü kazandığı Elle Style Awards Ödülleri‘nde yaptığı konuşmada ödülünü kadınlara ve LGBT'lere ithaf etmişti. Benzer şekilde Mabel Matiz de aynı ödül töreninde ödülünü Türkiyeli LGBT'lere armağan etmişti.