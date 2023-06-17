Melek Mosso konseri AKP'lileri kızdırmıştı: Belediye Başkanı görevinden 'feragat ettiğini' duyurdu

AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserinin ardından yaşananlardan dolayı görevinden 'feragat ettiğini' bildirdi. Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AKP Tekirdağ teşkilatlarının çeşitli kademelerinde 2009'dan bu yana görev aldığını belirtti.

Süleymanpaşa'dan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Göreve başladığım andan itibaren çalışma arkadaşlarımla gece gündüz demeden, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde, şerefim, haysiyetim ve onurumla hizmet ettim. Bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimize ve milletimize hizmet etmek için gerektiğinde mevcudiyetini dahi feda etmeyi göze alarak yola çıkmış insanlarız. Bu yolda, birlikte mücadele etmekten onur duyduğum dava arkadaşlarımı üzmek ya da kırmak asla aklımdan geçmemiştir. Bu nedenle kendilerinden tekrar helallik istiyorum.

Konserde sanatçının (Melek Mosso) özür dilemesi sonrasında anlık olarak yaşananların, teşkilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla canımdan aziz bildiğim milletimden özür dileyerek, Cumhurbaşkanımızın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda daha fazla ülkemin gündemini meşgul etmemek adına, onurla hizmet ettiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim." (AA)

Ne olmuştu?

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun konserini iptal etmediği için AKP'ye yakın isimler tarafından tepki gören AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden iki gün önce istifa ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Yüksel’in yerine Süleymaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildiği öne sürülmüştü.