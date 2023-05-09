AKP'li Dağ, Erzurum'daki saldırıyla ilgili konuştu: Mağduriyet çıkarmanın anlamı yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'a konuştu.

"Erzurum'da yaşanan tatsız hadise herkesi rahatsız etti. Kınıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hamza Dağ, "Tabii ki böyle saldırıyı reddediyoruz kabul etmiyoruz. Ama buradan bir mağduriyet çıkarmanın da anlamı yok. Bizim ülke yönetmenin yanı sıra siyasi tarafımız da var. Bir ihmal kasıt varsa hukuki araştırmasını yapmak. Adalet Bakanımız da gözaltılar olduğunu söyledi. Devlet yönetirken hukuki süreci takip ediyoruz. Siyasetçi tarafımız var, bu tarafımızla kabul etmiyoruz reddediyoruz" dedi.

Hamza Dağ, Ersoy'un "Bu olayın ardından İmamoğlu'nu arayan oldu mu geçmiş olsun demek için" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bu zamana kadar olmadı, bu işlerde şahsi hukuk da olması gerekir arayıp geçmiş olsun demek için. İmamoğlu şahsi hukuk da bırakmadığı için arayan olmamıştır. Münferit bir hadise üzerinden tansiyonun yükseldiğini söylemek, havaalanında karşılama organizasyonu yapmak. Bugün Konya'dan benzer beklenti konusunda ben o hadisenin tansiyon yükselttiği düşüncesinde değilim. Önümüzdeki 6 gün de böyle hadise olmayacağını düşünüyorum. Biz bu hadiseleri nasıl engelleriz ona bakıyoruz. Temennimiz milletimizden beklentimiz böyle hadiselerin olmaması."