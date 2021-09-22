AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına Times Meydanı’nda reklam

İletişim Başkanlığı Erdoğan’ın kitabı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ü New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı’ndaki led ekranlarda tanıttı.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabının tanıtımı New York’un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı’ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda yapıldı.

AA'nın haberine göre İletişim Başkanlığı’nın organizasyonu ile yapılan tanıtımda Erdoğan’ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

Meydanda bir günlük reklam panosu ücretinin yaklaşık 5 ile 50 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Reklam masraflarının hangi kurum tarafından ödendiği henüz bilinmiyor. 

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