AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur

Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınının yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, okulların açık tutulacağını belirterek, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" dedi.

Türkkan'a tepki

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de bir yurttaşa küfür ettiği gerekçesiyle partisindeki grup başkanvekilliğinden istifa eden İYİP'li Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Milletvekili sıfatı altında TBMM'de durma hakkı yok" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Ey kadın STK'lar, siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana, bir kadına küfredilirse, hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız? Bir şehidimizin bacısına küfredildiği, hakaret edildiği zaman niçin sokaklara dökülmüyorsunuz, yollara çıkmıyorsunuz? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa onlara en başta, en çok kadınlarımız tepki göstermelidir. Yine bu konuda sürekli kadınların, şehit yakınlarının, gazilerin haklarıyla ilgili esip gürleyen CHP tarafında herhangi bir seviyede tepki gösterilmemesi arka plandaki kirli pazarlıkların ispatıdır."

TRT payı faturalardan kaldırılıyor

Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklayarak, "Bu yıl elektriği maliyetinin yarısı düzeyinde vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık sübvansiyon yaptık. 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarında TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Finans tarafındaki dalgalanmaların üretim ve ihracatı artırarak cari açığı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, yürüttüğümüz mücadelelerin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki son önemli imtihanımız olan 2023'ü de başarılı bir şekilde geride bıraktıktan sonra, ülkemizin dünyada siyasi ve ekonomik ligdeki yerini alacağına hepimiz şahitlik edeceğiz" iddiasını öne sürdü.

Tezkere tepkisi

Erdoğan, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik 'hayır' oyu kullanmasına tepki göstererek, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin "kazananlarını" da açıkladı. Buna göre ödülleri alan isimler Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir oldu.