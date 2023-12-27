AKP'li Çelik'ten Özgür Özel'e: Türk siyasetine sürülen bu lekeye üzülüyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalar yaptı.



Aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çelik, "İllerle istişare yapıyoruz. Bu aday belirleme çalışmalarının tamamlandığı anlamına gelmiyor. O hassasiyete dikkat etmek lazım. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası, daha sonraki toplantılarda ele alınacak" dedi.

Sözcü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı da eleştirdi. Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, haddini aşan bir şekilde, son derece yakışıksız bir şekilde 'hain' diye bir ifade kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hain diyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Netanyahu böyle konuşur. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunları söyler. Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler, bu kesimlerin söylediği cümlelerle aynı düzleme yerleşmiştir. Avrupa'da, Wilders denilen faşist bu cümleleri söyler. Özgür Özel'in söylediği cümlelerin Wilders'ın Sayın Cumhurbaşkanına karşı kullandığı cümlelerden bir farkı yok. Netanyahu gibilerin, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, Wilders gibi Avrupa'daki faşistlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu CHP Genel Başkanı Özel, kendisine seçmişse bu kendisinin bileceği bir iştir. Türk siyasetine sürülen bu lekeye üzülüyoruz."

'Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez'

CHP'yi ikili siyaset yapmaya çalışmakla suçlayan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum şudur; burada kendilerince her zamanki gibi ikili bir siyaset yapmaya çalıştılar. Bir yandan terörü kınıyormuş gibi yaptılar, bir yandan da belli birtakım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bu bildiriye imza atmamayı tercih ettiler. Vatandaşlarımızdan bu tepkileri görünce 'biz bir bildiri yayımladık' diye ortaya çıktılar" dedi.

CHP'nin ortak bildiriye imza atmaması hakkındaysa "hiçbir gerekçenin TBMM'de hazırlanan ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremeyeceğini" ifade eden Çelik, Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde CHP'nin milli meselelerde, teröre karşı Türkiye'nin pozisyonunu, gücünü, kararlılığını savunma konusunda tavizsiz bir tavır sergilediğini söyledi.