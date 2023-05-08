AKP'li Çelik'ten Erzurum açıklaması: Kafanıza estiği gibi yaparsanız kaos çıkar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ömer Çelik, "Birileri bir şey yapmışsa kapsamlı soruşturma yapılacaktır" açıklaması yaptı.

"Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor" diyen Çelik, "Özellikle CHP Erzurum İl Başkakanlığı'nın yanlış yönlendirmesine karşı, burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor. Kafanıza estiği gibi bir yerde bir şey yapmaya kalkarsanız partiler arasında kaos çıkar, vatandaşla ilgili sıkıntı olur" şeklinde konuştu.

Kapsamlı bir soruşturma yapılacağını belirten Çelik, şiddeti maruz görmeyeceklerini söyledi.

‘Provokatif söyleme de karşıyız’

Çelik açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor.

Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

‘Şiddeti maruz göremeyiz’

Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabiki de alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti maruz göremeyiz. Topyekün reddederiz."