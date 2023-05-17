AKP'li Çelik ve Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahıl koridorunun 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" açıklamasını yaptı.

'Türkiye doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor'

AKP'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan tüm dünyaya fayda sağlayacak bir küresel liderlik örneği daha. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisiyle BM, Rusya ve Ukrayna'nın destek ve katkısıyla Tahıl Sevkiyatı Anlaşması 2 ay daha uzadı. Türkiye, bölgesi ve dünya için doğru siyasetlere imza atmaya devam ediyor."

'Umutlar her zaman diri kalacak'

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.

Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadelerini kullandı. (AA)