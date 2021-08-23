AKP'li Çelik: Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak kapasitesi yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye bir toplama kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir" dedi.

Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik "Taliban ülkenin fiilen tek hakimi haline geldi. Cumhurbaşkanımız çok yönlü bir diplomasi yürütüyor. Verdiği temel mesaj Afganistan'da kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.

"Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir."

'Yeni tezkere Meclis'e arz edilir'

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nda kalıp kalmayacağına ilişkin ise Çelik "ihtiyaç duyulursa" yeni bir tezkerenin Meclis'e sunulacağını söyledi. Çelik "Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Öte yandan Türk askerinin Kabil'de kalması konusunda bir tezkereye ihtiyaç duyulursa yüce Meclis'e arz edilir. Mehmetçiğin güvenliği birinci maddedir" diye konuştu.

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim

Çelik yüz yüze eğitime ilişkin ise "2021-2022 eğitim yılı da 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak" ifadelerini kullandı. Çelik "Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek. Aşılama konusunda geldiğimiz nokta bunu sağladı. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği için çok önemli. İhtiyaç durumunda maskeler okullarda ücretsiz dağıtılacak" diye konuştu.