AKP'li Çelik: Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildir. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur" diye konuştu.

Çelik, "Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur" ifadelerini kullandı.