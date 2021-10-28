AKP'li Çelik: Türkiye AB adayı bir ülkedir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' iradesi, hepimiz için yol göstericidir. Bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Polatlı'da top sesleri duyulurken milletvekilleri Meclis'i terk etmediyse, 15 Temmuz'da da aynısı yaşanmıştır. Yüce Meclisimiz 2 kere gazi olmuştur.
- Son olarak Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere yüce Meclis'e getirildi. Burada 'hayır' oyu veren partilerin dayanaksızlığı ile karşı karşıya kaldık.
- Türkiye'nin terörle mücadelesini savaş olarak niteleyip, Türkiye ile terör örgütlerini eşit tutan zihniyet ile CHP aynı hizaya gelmiştir.
- Geçmiş zamanlarda CHP ile birçok konuda anlaşmazlığımız olsa bile, milli güvenlik konusunda yüksek hassassiyet gösterirdi. Yüksek sesle hayır oyu vereceklerini söylediler, ve verdiler de. Milletimiz bunu değerlendirecektir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar.
- 10 büyükelçi olayında, yapılan iş ne diplomatların saygınlığına ne de diplomatik misyona uygun bir iştir. Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların, iç siyasette hükümetimize dönük eleştirilerine karşı bu durumu not ettiğimizi söylemek istiyorum.
- Bizim açımızdan AB gündemini yakından takip her zaman değişmez maddelerimizden bir tanesidir. İlerleme raporlarını ve diğer açıklamaları bu bağlamda yakından takip ediyoruz. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi yargı ve temel haklar konusudur.
- Türkiye bir aday ülkedir AB'nin de eleştirileri var. AB bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23. ve 24. fasılları açmıyor. Fasıl açmak için ön şart olmaz. Bir meseleyi müzakere ederseniz, konuşursunuz ilerleyebiliyorsanız faslı kapatırsınız. Siz fasıl bile açmıyorsunuz. Yaptığınız şey bir değerlendirme, analiz olmuyor. Bu konuları Türkiye'ye karşı negatif koz olarak kullanmış oluyorsunuz. Masaya bile oturmaya yanaşmıyorsunuz, söylediğiniz şeyin ciddiye alınmasını bekliyorsunuz. Bu konuda ciddilerse yapacakları şey 23. ve 24. fasılları hemen açıp masaya oturmaktır.