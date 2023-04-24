AKP'li Çelik: Muhalefet adaylarında Atatürk'le kavgalı kişiler bol miktarda

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekili adayı olduğu Adana'nın Yüreğir ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Çelik muhalefet partilerini "Cumhuriyet'e saygısız, Atatürk'le kavgalı" kişileri aday göstermekle suçladı.

Çelik "Muhalefetteki bazı partilerin bazı adaylarının siciline baktığınızda Atatürk'le kavgalı, milletimizin değerlerine, Cumhuriyet'imize saygısız ve milletin değerleriyle kavgalı kişilerin içlerinde bol miktarda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar Meclis'e, yüce Meclis'in değerleriyle uyumlu olmayan kişileri göndermek istiyorlar. Yüce Meclis'e bunların girmesi demek 'Değerlerimize, yüce Meclis çatısı altında saldırılması' demektir" diye konuştu.

Millet İttifakı'nı hedef alan Çelik "Bunların arasında birlik, dirlik, beraberlik yok. Bunları bir araya getiren şey, Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na düşmanlık" dedi.

'Bu karşımızdakiler mezhepçilik tartışmasına kapı aralamaya çalışıyor'

Çelik, "Bizim pusulamız her zaman bir ve beraber olmaktır. Türk, Kürt, Alevi, Sünni'si ile hepimiz biriz ve kardeşiz. Şimdi bu karşımızdakiler, durduk yere mezhepçilik yapmaya, siyasette mezhepçilik tartışmasına, etnik tartışmaya kapı aralamaya çalışıyor. Hiç kimse, geçmişte Türkiye'nin başına belalar açmış bu oyunları yeniden sahneleye kalkışmasın. Biz buna müsaade etmeyiz, buradayız. Birlik, dirlik, kardeşlik içinde 14 Mayıs'a gideceğiz ve sandığa mührümüzü vuracağız" diye konuştu.