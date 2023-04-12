HÜDA PAR'ın Seçim Vizyon Belgesi: 'Zina suç olmalı, karma eğitim zorunlu olmaktan çıkmalı'

Yönetici kadrosundan dört isim AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilen HÜDA PAR, ‘2023 Seçim Vizyon Belgesi’ni açıkladı.

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin tarafından açıklanan vizyon belgesinde AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden övgüyle bahsedilirken parlamenter sistemin 'istikrarsızlık' yarattığı savunuldu.

HÜDA PAR, "Gelinen aşamada fert, toplum ve devlet açısından bir yenilenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu yenilenme de ancak yeni bir anayasa ile mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Vizyon belgesinde karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması talebi yer alırken şu ifadeler kullanıldı:

"Gençlerimizin inançlı, ahlaklı, eğitimli ve iş sahibi olması için, yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi için, karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için, öğrencilerimize servis ve yemek desteği verilmesi için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır."

Vizyon belgesinin kadına ilişkin kısmındaysa 6284 sayılı kanun hedef alınarak ve zinanın suç sayılması, kadının çalışma şartlarının fıtratına uygun olması gibi vurgulara yer verildi ve şunlar ifade edildi:

“Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için, kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için, aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için, yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”