AKP’li Çelik: Erdoğan’ın en büyük rakibi ABD Başkanı Biden’dır

AKP Artvin Milletvekili Adayı ve eski bakanlardan Faruk Çelik, Arhavi'de partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 14 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini kaydeden Çelik, “Doğalgazın çıkması petrolün çıkması Türkiye’nin enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak dolayısıyla ekonomik anlamda güçlü bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yüzde 20’lerde olan kendimizi savunma gücümüz yüzde 80’lere gelmiş bulunuyor. Namerde filan muhtaç değiliz” dedi.

'Hiç utanmadan sıkılmadan diyorlar ki...'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın sadece siyasi partilerle mücadele etmediğini savunan Çelik, ilginç bir değerlendirme yaptı. Çelik, “Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Amerika Devlet Başkanı Biden’dir. Terör örgütlerine tırlarla silah gönderenler, terör örgütlerini besleyenler hiç utanmadan sıkılmadan diyorlar ki ‘Tayyip Erdoğan’ı indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.’ Arhavi bunlara cevap verecek mi?” ifadelerini kullandı.