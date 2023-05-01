AKP'li Çelik: Bunların amacı Erdoğan'ı, AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı karşısında bir yapı ve oluşumun olduğunu belirterek, "Bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ak Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı göndermek" diye konuştu.

Çelik, Adana'nın Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. "Bizim amacımız Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir" diyerek, muhalefetin Erdoğan'a düşmanlıklarını ilan ettiğini belirten Çelik, bunlara karşı en güzel cevabı milletin vereceğini iddia etti. Çelik, yurttaşların 14 Mayıs'ta "Recep Tayyip Erdoğan, AKP, Cumhur İttifakı" diyeceğini ileri sürdü.

"Her sorunu yakından takip ettiklerini" dile getiren Çelik, "sorunların çözümü için uğraştıklarını" söyledi. Seçimlere kısa süre kaldığını ve her bir oyun önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bir oy, ülkenin kaderini değiştirir. Bir oy, Cumhurbaşkanı'mızın karşısında Türkiye'yi tehdit edenlere en güçlü cevabı verir. Bir oy, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, dirliğine destek anlamına gelir. Bir oy, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak demektir. 14'üne kadar durmayacağız, yorulmayacağız, her yere ulaşacağız. 14'ünde Recep Tayyip Erdoğan, AKP, Cumhur İttifakı diyeceğiz."