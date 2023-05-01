Erdoğan 'Hatay hariç enkazları kaldırdık' demişti: 'Yalanlarınız yetti artık!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından bir dizi mesaj paylaştı. Bu mesajların arasında deprem bölgesindeki hasarlı binaların durumuna ilişkin bilgilere de yer verdi.

Erdoğan, "Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz" iddiasında bulundu.

'Soruyoruz: Bunlar ne?'

Erdoğan'ın iddiasına rağmen deprem bölgesinden gelen bilgi ve paylaşımlar, söz konusu açıklamanın doğru olmadığı gösterdi. Bölgedeki ağır hasarlı ve enkaz halindeki binalar TKP Osmaniye sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Osmaniye'de durumun hiçte öyle olmadığını göstermek için şehrin küçük bir bölümünü gezdik ve fotoğrafladık. O halde soruyoruz: Bunlar ne?" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü paylaşımında "Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık" dedi.



Osmaniye'de durumun hiçte öyle olmadığını göstermek için şehrin küçük bir bölümünü gezdik ve fotoğrafladık.



O halde soruyoruz: Bunlar ne?#TKPHerYerde#Osmaniye pic.twitter.com/wX5jJqvbAa — TKP Osmaniye (@OsmaniyeTkp) April 30, 2023

'Halkın sağlığını hiçe saymanız, ahlaksızlığınız yetti artık!'

Türkiye Komünist Partisi Adıyaman Milletvekili Adayı Nurhak Şenol da, kentteki durumu gösteren fotoğraflar paylaştı. Şenol şu ifadeleri kullandı:

"Görüntüler Adıyaman’dan. Söylenenin aksine ne hasarlı binalar yıkıldı ne de enkazlar kaldırıldı. Yalanlarınız, halkın sağlığını hiçe saymanız, ahlaksızlığınız yetti artık!"