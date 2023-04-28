Hatay'da susuz yıkıma tepki: 'Şirketler devletin gölgesinde insanlık suçu işliyor'

Hatay'da su dökülmeden yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle halk nefes almakta zorlanırken, MÇ grup ve FIBA grup susuz enkaz kaldırma çalışmalarına tüm itirazlara rağmen devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hatay İl Örgütü bölgedeki şirketlerin susuz enkaz kaldırma faaliyetlerinin suç olduğunu ve halk sağlığını tehlikeye attığını açıkladı.

TKP Hatay İl Örgütü bugün saat 15.00'de Odabaşı Mahallesi SSK Caddesi üzerinde bir basın açıklaması yaparak yaşanan bu hukuksuzluğu protesto etti. Hataylılara dayanışma ve mücadele çağrısı yapılan açıklamada, talepler sıralandı. Hafriyat kamyonlarının ve iş makinelerinin sokakları yarış pistine çevirdiği söylenen açıklamada buna bağlı can kaybı haberlerinin geldiği de belirtildi.

'Toz ve asbestin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri sürüyor'

TKP Hatay Milletvekili Adayı Mehmet Ceylan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihi itibariyle yaşanan depremlerde halkımız ölüme terk edildi. Enkazların altında açlıkla, susuzluk ve soğukla baş başa bırakıldı.

Antakya, Samandağ, Defne’de özellikle Odabaşı ve civarında büyük şirketlerle onların taşeronlarına peşkeş çekilen enkazlar halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Yaklaşık iki aydır süren yıkımlarda hiçbir önlem alınmazken, havaya yayılan toz ve asbestin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri devam ediyor.

'Hafriyat kamyonları hız yapıyor, buna bağlı can kaybı haberleri geliyor'

Öte yandan hafriyat kamyonlarının ve iş makinelerinin sokakları adeta yarış pisti olarak kullandığını görüyoruz. Hatay’ın dört bir yanından buna bağlı ölüm haberleri geliyor. Yıkım şirketleri devletin ve kolluk kuvvetlerinin gölgesinde insanlık suçu işliyor.

'Yetkililer tedbir alsın'

Talebimiz şudur; yıkımlar gerçekleştirilirken tüm vatandaşların sağlığı ve güvenliği yetkililer tarafından sağlanmalı ve bu yönde gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

'İnsanlık suçuna karşı omuz omuza mücadele' çağrısı

İnsanlarımızın ve çocuklarımızın bu harami düzeninin yarattığı yıkım, felaket ve rantın altında kalmaması için bütün Hatay halkını bu insanlık suçuna karşı omuz omuza mücadele vermeye, Hatay’ın insana yaraşır bir şekilde yeniden kurulması için dayanışmaya davet ediyoruz.

Buradan ilan ediyoruz, Türkiye Komünist Partisi bu sürecin bire bir takipçisi olacak ve bu insanlık suçunun önüne geçmek için Hatay halkıyla birlikte mücadeleye devam edecek. Mücadeleyi büyüteceğiz."

'Toz ve asbestin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri sürüyor'



TKP Hatay Milletvekili Adayı Mehmet Ceylan: Yıkım şirketleri devletin ve kolluk kuvvetlerinin gölgesinde insanlık suçu işliyor@HatayAyagahttps://t.co/rHaqwHZs3L pic.twitter.com/SZCwSlzuaE — soL Haber (@solhaberportali) April 28, 2023

'Büyük bir hijyen sorunumuz var'

Basın açıklamasına katılan depremzede Hataylılar sorunlarını anlattı. Temiz suya ulaşım sağlayamadıklarını açıklayan depremzede, hijyen sorununun çok ciddi bir problem olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Depremin ilk gününden beri suyumuz kesik. Şimdi enkaz kaldırma çalışmalarıyla kalkan tozlar büyük soruna neden oluyor. Büyük bir hijyen sorunumuz var. İçme suyunu bırakın ellerimizi yıkayacak suyu bile bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu sorunun bir önce çözülmesini istiyoruz."