AKP'li Çelik: 15 Temmuz gecesi laiklik de korunmuştur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında eski AKP milletvekili Resul Tosun'un Star gazetesinde laikliğin anayasadan çıkarılması çağrısı yaptığı yazıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Tosun'un yazısına katılmadıklarını savunan Çelik "AK Parti'nin laiklik konusunda tutumu bellidir. Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bakması mümkün değildir" dedi.

AKP'nin "laiklik prensibini güçlü bir şekilde savunduğu" iddiasında bulunan Çelik "Anglosakson dünyadaki gibi ideolojiden arındırılmış bir mesele olarak alınması gerektiğini ifade etmiştir" dedi. Çelik konuşmasının devamında konuyu 15 Temmuz'a getirerek "Fethullahçı terör örgütünün hedef aldığı prensiplerden bir tanesi aynı zamanda laiklikti. Sapık bir din adamı gelip, Türkiye'nin başına geçmek istiyordu. Sapık bir ideolojiyi Türkiye'nin resmi ideolojisi yapmak istiyordu. O gece demokrasi gibi Türkiye'nin laik, sosyal bir ülke olması da korunmuştur" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu sene Göbeklitepe'deki 13 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen taşın küçültülmüş kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla BM bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlayacak.

- Pandemi döneminde Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımızla ilgili koordinasyonla okulları açık tutma faaliyetini hassasiyetle sürdürüyor.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi sürekli arttırılmıştır. Kuşkusuz eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin bu konuda oynadığı roldür. 2002-2020 yıllarında ilköğretimde 677 bin 915'e, ortaöğretimde 382 bin 109'a yükselttik.

- Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgilenebilme imkanı arttı. İlköğretimde 17, ortaöğretimde 14 öğrenci ile bir öğretmen ilgilenmiştir.

- (Erdoğan'ın 'Daha Adil Dünya Mümkün' adlı kitabı) Bu kitaptan elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacaktır. Kitap çeşitli dillerde yayınlanacaktır.

- (Mısır'la ilişkiler) Mısır'la olan ilişkilerde normalleşme süreci yaşanıyor. Mısır ülkemizin önemli ortaklarından bir tanesi. THY en fazla uçuşu Kahire'ye gerçekleşiyor. Tarihten gelen kardeşlik, dostluk bağlarımız, sorumluluklarımız var. İkinci toplantının Ankara'da yapılması bir aşama daha gidildiğini gösteriyor. Doğu Akdeniz, Libya, Filistin'le ilgili gelişmeler Mısır'la konuşmamız gereken meselelerdir.

- (Afganistan) Türkiye Kabil Büyükelçiliği'ni kapatmamıştır. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlayan son derece kıymetli faaliyet yürütülmektedir. Pakistan, Çin, İran büyükelçiliği de faaliyetlerini sürdürüyorlar.

- Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını arzu ettiğimizi ifade ettik. Şu aşamada geçici hükümet kuruldu. Bunun kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bundan sonraki adımların daha kapsayıcı olma konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz.

- Afganistan'da devlet içinde yetkili ile görüştüğünüzde resmi görüşme yapmış oluyorsunuz. Fiili durumu götüren Taliban yetkilileri ile görüştüğünüzde fiili durumu görüşmüş oluyorsunuz. Bunlarla ilgili konuşurken derinlemesine bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

- Ne zaman Türkiye hassas bir süreci yürütüyor olsa bu dengelere saldırmak Türkiye'nin bu dengeler konusundaki hassasiyetini bozmak, birtakım bozucu siyasetler ortaya koymak konusunda harekete geçenler var. Türkiye'nin çıkarları ülkemizde yaşayan herkesin çıkarlarıdır. Bu hassasiyetleri kaşımak yerine burada yürütülen siyasete katkıda bulunmak daha önemlidir.

- Fransız firması Suriye iç savaşında DEAŞ'ı desteklemiş. Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Oradaki sivil toplum örgütleri bu işi ortaya çıkıyorlar ve mesele Fransız yargısına taşınıyor. DEAŞ'la olan ilişkide askeri istihbarat servisinin sürekli gündemde olduğuna dair iddialar vardır. Dolayısıyla Fransız Yargıtay'ının buradaki kararı terörist gruba verilen fonların terörü finanse etmek anlamındadır. Türkiye, Suriyeli Türkmenlere yardım gönderdiği zaman Türkiye ile illegal yapılarla ilgili ilişkilendirmek istemişti. Şimdi DEAŞ'la bağlantılı birtakım kurumlar ortaya çıkıyor. Bu konuyu da güçlü bir şekilde takip edeceğiz.

Sorular ve yanıtlar

- (Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi) Sayın milletvekili bunu bilgisizlik yüzünden dile getiriyor. Ya bilgisizlik ya kötü niyet. Çok daha büyük iddialar koyuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı demektir. Türkiye Cumhurbaşkanı zaten bu manaya gelir. TDK'nın ifadesi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı demek iki kez Cumhuriyet demek olduğunu ifade ediyor..

- (Fox TV muhabirinin basın toplantısına alınmaması) Muhabir daha önce engellenmemiş. Sürekli olarak uyarıldığında cep telefonunu çıkarıp 'Kayda alırım' diye taciz etmiştir buradaki personeli. Ana haber bülteninde kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeylerin gazetecilikle ne alakası var?

- Bu konuları kişiselleştirmek istemiyorum. Biz buna her zeminde cevap veririz. Burada muhabirin davranışlarına yönelik bir meseledir. Bir yalancılık örneği olarak kayda geçsin diye söylüyorum. Bu kanal yayınını yaptı. Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek adlı şahıs bir yazı yazıyor. Yazı baştan aşağı yalan. Benden bahsediyor, geçmişte askerlik yaptığımızda. Ortak dostumuzdan bahsediyor. Bana hakaret ediyor. Kendileri demokratmış da biz güvenlikçi imişiz. Neresinden tutarsan, tut. Röportajım yayınlanmış da tam sayfa yayınlanmamış diye sorun olmuş.

- Kültür ve Turizm Bakanlığım zamanında o zamanki Hürriyet Gazetesi'nde Devlet Opera ve Balesi'nde bir haber çıktı. O zaman yalandır dedik. Ankara bürosu İstanbul yaptı dedi, İstanbul bürosu da bu haberi Ankara yaptı dedi. Biz burada en ağır sorunları kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Siyasetçi arkadaşlarımız kendi genel merkezlerinde bizim burada şahsın tahammül ettiğimiz davranışlarına kesinlikle tahammül edemezler.

- Biz hangi sorudan çekinmişiz, cevap veremeyeceğimiz soru yok. Belli sınırlar içinde duruyorsak zannetmesinler ki zaaftır, zannetmesinler ki gösterdiğimiz nezaket zayıflıktan kaynaklanıyor.

- (Resul Torun'un yazısı) Sayın Resul Tosun'un, sayın Engin Özkoç'un ifadelerine katılmıyoruz. AK Parti'nin laiklik konusunda tutumu bellidir. Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bakması mümkün değildir. Türkiye'nin rejimi büyük tecrübelerden geçerek olgunlaşmıştır.

- Engin Bey'in söylediği ifadesi Türk siyaseti tarafından yalanlanır. Laiklik prensibini dayatma, ideolojik baskı aracı olarak kullananlar sözkonusuydu. Rahmetli Nur Vergin hocamız bunun laiklik değil laikçilik olduğunu ifade etmişlerdi. Türkiye'nin bu konudaki tecrübesi acı hatıralarla doludur. Cumhuriyetin ideali kız çocuklarının okutulmasıdır. Kılık kıyafeatinden ötürü laikçilik adına kız çocuklarımız kapılardan geri çevrilmiştir. AK Parti laiklik prensibini güçlü bir şekilde savunmuştur. Anglo sakson dünyadaki gibi ideolojiden arındırılmış bir mesele olarak alınması gerektiğini ifade etmiştir.

- 28 Şubat'ta bütün o işleri yapanlar laikliği istismar ederek laikçilik olarak bunları yapıyorlardır. AK Parti laiklik kavramının çağdaş dünyada olduğu gibi korunması gerektiğini, bir barış projesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Rejimimiz pekçok kavramla ilgili tecrübeleri yaşamış olgunluğa oluşmuştur.

- Cumhuriyet, laiklik ve demokrasi arasındaki denge iyi işlediği zaman Türkiye'nin ilerlemesi, demokrasinin korunması olmuştur. Sık sık CHP'nin tarihinde olduğu gibi laikliği bağlamından çıkararak laikçiliğe dönüştürülmesinin yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Demokrasiye balans ayarı yapmaya çalışan demokrasi dışı güçler sıkıntılar yaratmıştır. Kişiler bunu söylüyor ama partiyi bağlamaz.

- 27 Mayıs'tan beri süregelen bir sıkıntıdır bu. Fethullahçı terör örgütünün hedef aldığı prensiplerden bir tanesi aynı zamanda laikliktir. Sapık bir din adamı gelip, Türkiye'nin başına geçmek istiyordu. Sapık bir ideolojiyi Türkiye'nin resmi ideolojisi yapmak istiyordu. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi laik, demokratik bir ülke olması korunmuştur."