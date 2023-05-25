AKP'li Canikli: Muhalefet kazanırsa EYT'lilerin maaşlarını ödemeyecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi performansının 'muhteşem' olduğunu savunarak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde emekli maaşlarının ödenemeyeceğini, depremzedeler için yapılan harcamaların durdurulacağını öne sürdü.

Canikli, sosyal medya hesabında paylaştığı değerlendirmelerde mevcut ekonomi politikaları uygulandığı sürece "Üretim azalmaz, Fabrikalar kapanmaz, işsizlik artmaz, fakirlik artmaz" derken, muhalefetin seçimi kazanması durumunda "Üretimin azalmasına, fabrikaların kapanmasına, işsizliğin artmasına, fakirliğin artmasına neden olur" diye yazdı.

'EYT'lilerin maaşlarını ödemeyecekler'

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda EYT'lileri maaşları ödeyemeyeceğini savunan Canikli, şunları kaydetti:

"7’li masanın ekonomik programı çerçevesinde; yatırıma gidecek fonlar, yüksek faiz getirisi nedeniyle mevduata yönlendirileceği için yatırımlar azalacak ve bütçe gelirlerinde düşüş yaşanacaktır. Bunun sonucunda, 7’li masa EYT’lilerin emekli maaşları ve diğer emeklilerin maaş artışlarını ödemeyecek, Depremzedeler için yapılan harcamaları durduracak, Depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını durduracaktır."

'Muhteşem bir tablo'

AKP Ekonomi İşleri Başkanı canikli, "Türkiye’nin son 21 yılda ortaya koyduğu büyüme ve istihdam performansı muhteşem bir tabloyu yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

Canikli, eskiden "Avrupa ve ABD ekonomisi öksürdüğünde Türkiye ekonomisi zatürre olurdu." denildiğini ama artık özdeyişin "Batı ekonomileri zatürre olduğunda Türkiye ekonomisi hapşırmaktadır." cümlesine evrildiğini belirtti.