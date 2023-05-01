AKP'li Canikli: Muhalefet kazanırsa 'cumhuriyet’ ve 'ulus devlet' tarihe karışır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li Masa" olarak nitelendirdiği Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, "Cumhuriyeti" ve "Ulus Devleti"nin tarihe karışacağını yazdı.

"7'li Masa ulus devletini tehdit ediyor" paylaşımını yapan Canikli, "Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 7’li masa etrafındaki genel başkanlar, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Türkiye tarafından uygulanan şerhi kaldıracaklarını ve özerklik şartını uygulayacaklarını açıklamaktadırlar" ifadesini kullandı.

'Türkiye'nin ulus devlet yapısı ortadan kalkar, TBMM'nin yetkileri sınırlanır'

Canikli, böylece idari ve mali özerklik siyasi özerkliğin alt yapısının oluşturulacağı tespitini yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter (ulus devlet) yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinin yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir."

Canikli, "7’li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler gerçekleşirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ‘Cumhuriyeti’ ve ‘Ulus Devleti’ tarihe karışır" dedi.

'Para basma yetkisi TCMB'den alınır'

IMF ve benzeri kuruluşlardan yüklü miktarda kredi kullanılmasının beraberinde önemli düzenlemeleri getireceğini ileri süren Canikli, IMF ile stand-by imzalanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkisiz hale geleceğini öne sürdü.



Canikli, "7’li masanın ekonomik programının uygulanması halinde Devletin hükümranlık yetkisinin sembolü olan para basma yetkisi fiilen TCMB’ndan alınıp, kısa vadeli sıcak para hareketleri yoluyla küresel sermayeye aktarılacaktır" iddiasında bulundu.