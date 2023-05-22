AKP'li Canikli kurda yeni şok beklentisini gerçekçi bulmadı: 'Yaşanmadı, yaşanmaz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın söylemlerini eleştirerek Türkiye'de kur şoku yaşanmayacağını, sermaye kontrollerinin uygulanmayacağını ifade etti.

Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede döviz kurlarının seçimden sonra artacağı yönündeki beklentilere "Türkiye ekonomisi 2022 yılında 350 milyar dolar döviz getirisi sağladı. Yıllık 350 milyar dolar döviz girdisi üreten bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Milli gelirinin %40’ı oranında döviz geliri elde edilen bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Elbette yaşanmaz. Nitekim yaşanmadı." sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye'nin döviz ödemelerini zamanında yaptığını belirten Canikli, "2022 yılında ekonomimizin ithalat talebi için 364 milyar dolar ödeme yapıldı ve hiçbir sorunla karşılaşılmadı. Olağanüstü hiçbir karar alınmadı ve uygulama yapılmadı" açıklamasını yaptı.