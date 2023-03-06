AKP'li Bursa Belediye Başkanı: Maçın sıkıntılı olacağı belliydi

Dün Bursaspor deplasmanında Amedspor oyuncularına ve yöneticilerine yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle anılan “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı.

Dün yaşanan olaylara ilişkin konuşan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Maçın sıkıntılı olacağı belliydi, iki takımın karşı karşıya gelmesi yanlıştı” yorumunu yaptı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Aktaş, “İnfluenza pozitif çıktığım için gidemedim, hastayım evde dinleniyorum. Fakat maalesef bu yaşanan olaylar beni şaşırtmadı. Yanlış anlamayın, olayları normalleştirdiğim ya da küçümsediğim için söylemiyorum. Bu maçın problemli olacağını öngördüğüm için söylüyorum” dedi.

'Orada da provokatif posterler açılmıştı'

Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

“Bakın zaten geçen eylülde bu iki takımın Diyarbakır’daki karşılaşması çok çirkin olaylara sahne olmuştu. Diyarbakır’da olunca çok fazla yansımıyor halbuki orada da provokatif posterler açılmış, gerginlik yaşanmıştı. Biz çok uyardık, bu iki takım karşı karşıya gelmesin dedik. Yanlış baştan yapıldı. Sonuçta 3-5 kendini bilmezin yaptığı yanlış 5 milyonluk Bursa’mıza mal edilmemeli. Böyle olaylarla bu güzel şehrin isminin yan yana gelmesini üzüntüyle karşılıyorum.”