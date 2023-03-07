AKP'li Bülent Turan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından, 8 Aralık 2020'de yaptığı “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım” açıklamasını hatırlatılan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamasını paylaşan Turan, “Bizim için en iyi aday hep Kılıçdaroğlu dedik. Kemal Bey'in adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar ‘siyasi kör’ olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık. Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net” ifadelerini kullandı.