AKP'li Birinci'den Kılıçdaroğlu'na: Her vatandaş gibi o da yargılanacak

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekelere ilişkin açıklama yaptı.

"Kılıçdaroğlu'nun, dokunulmazlık süresinden kalma 28 savcılık fezlekesi var" diyen Birinci "Şu an dokunulmazlığı da yok. Her vatandaş gibi o da yargılanacak. Beraat ise beraat, ceza ise ceza... Ne fazla ne eksik, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde, vatandaşlar nasıl yargılanıyorsa aynen öyle yargılanacak" dedi.

'Kimse Kılıçdaroğlu'na tehdit savurmadı'

Birinci'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Dolayısıyla bakınız, 'yargılanma' bir vaat veya tehdit değildir. Kimse Kılıçdaroğlu'na 'yargılanacaksın' diye tehdit savurmadı. Yargılanma bir prosedürdür ve aynı zamanda bir haktır. Demokratik hukuk devletlerinde bu böyle işler."