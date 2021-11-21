AKP'li Birinci: Bu azgın azınlığa göre biz Bizimkiler dizisindeki kapıcılarız

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin lira değerinde atkı takmasını gündeme getirenleri "azgın azınlık" diye hedef aldı. Binici "Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki..." paylaşımını yaptı.

Katıldığı TV programında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen'e "Alışacaksınız, alışacaksınız" diye yanıt veren Birinci'nin taktığı atkı sosyal medyada gündem olmuştu.

Birinci'nin Louis Vuitton marka atkısının fiyatının 330 pound (4,983 TL) olması tepki çekti.

'Azgın azınlığa göre biz Bizimkiler dizisindeki kapıcılarız'

Tepkiler üzerine Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız."