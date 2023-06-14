AKP'li bir belediye daha tiyatro oyununu engelledi

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, şehirde oynananacak olan tiyatro oyununu engelledi.

22 Haziran günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda oynanacak olan "Karı Koca İşleri" isimli tiyatro oyunu iptal edildi.

AKP'li belediye, Işık Selin Günçe ve Yunus Günçe'nin yer aldığı tiyatro oyununun salon kiralama sözleşmesini iptal ederek, oyunun sergilenmesinin önüne geçti.

Belediye tarafından konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "22 Haziran tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde özel bir şirket tarafından kiralama yöntemiyle sahnelenmesi düşünülen söz konusu oyun için, şirketle yapılan sözleşme iptal edilmiştir!" denildi.

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de kimi oyunları yasaklamıştı

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de kentte ilk kez düzenlenecek olan tiyatro festivaline katılacak sanatçıların paylaşımlarına kontrol ederek, kimi oyunları yasaklamıştı.

Belediyenin, organizasyon şirketine iptal edilen oyunların yerine yeni oyunlar bulması yönünde baskı yaptığı aktarılırken, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından ise söz konusu oyunların duyuruları silinmişti.