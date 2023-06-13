AKP'li belediye Tiyatro Festivali'ne katılacak sanatçıların paylaşımlarına bakıp oyun yasaklıyor

AKP'li Balıkesir Belediyesi, kentte ilk kez "Tiyatro Festivali" düzenleyeceğini duyurdu. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivalin Balıkesir merkezde 18-22 Haziran arasında yapılması planlanıyordu.

Sanatçı Orhan Aydın, AKP'li Balıkesir Belediyesi'nin festivale katılacak sanatçıların paylaşımlarına bakıldığını ve oyunların yasaklandığını paylaştı. Aydın soL'a yaptığı açıklamada belediyenin organizasyon şirketine yeni oyunlar bulması yönünde baskı yaptığını ifade etti. Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından oyunların duyuruları silindi.

Yasaklanan oyunların isimleri şunlar:

Ölü Ozanlar Derneği

Kibarlık Budalası

Kapkabare

Reha Özcan Kumpanyası

'Yasak varken o festival yapılmamalı'

"Yasak varken o festival yapılmamalıdır" diyen Orhan Aydın'ın paylaşımları şöyle:

"AKP Balıkesir Belediyesi Tiyatro Festivali’ne katılan grupların içindeki sanatçıların tweetlerine bakıp oyun yasaklıyor. Bu faşist dayatmaya hiçbir sanatçı boyun eğmemelidir. Yasak varken o festival yapılmamalıdır. Sanatçılar hiç kimsenin uşağı değildir. Sansüre-Yasağa Hayır!

Bu sanat ve sanatçı düşmanlığını atladınız,85 milyonluk ülkenin hiçbir medya alanında yok. AKP yardakçılığı yapan 'sanat alemi' sizler de sustunuz.. Bilinsin bu ve benzeri düşmanlıklara susanlar önümüzdeki süreçte ilk kaybedenler olacaklar."