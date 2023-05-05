AKP'li Binali Yıldırım da Kızılay Başkanı Kınık'ı istifaya çağırdı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

Yıldırım, "Kızılay maalesef kötü durumlara düştü. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil" dedi.

'Kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur'

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, "Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu" sorusuna dair şunları söyledi:

"Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık.

Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur."