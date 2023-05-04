‘Kızılay etleri AKP’li vekilin otelinde’ haberine 3 yıl sonra ceza

Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül’ün 25 Ağustos 2020’de Bitlis News’te yazdığı “Devlet Bahçeli’yi uyarıyorum!” başlıklı köşe yazısında, Kızılay’ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı etlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve abisi AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’a ait otelde kullanıldığına dair görüntüler paylaşmış, hakkında dava açılmıştı. Hakkında açılan dava sonuçlanan gazeteci Aygül 6 ay hapis cezası aldı.

Gazeteci Aygül'e 'işyerine izinsiz girdin' davası

Ülke gündemine oturan görüntülerin ardından Kızılay’ın başlattığı soruşturma sonucunda Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar görevden alınmıştı. Meclis gündemine defalarca kez gelmesine rağmen konuyla ilgili hiç konuşmayan AKP’li vekil Cemal Taşar ise “Suskunluğum asaletimdendir, ahmaklara verilecek cevap sükuttan ibarettir” tweetini atmış, tepkiler artınca da birbirinden farklı açıklamalar yapmıştı. Taşar’lar daha sonra haberin içeriğine ilişkin açıklama yapmadan gazeteci Aygül hakkında işyerlerine izinsiz girdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Haberden 3 yıl sonra iddianame hazırlandı

Ağustos 2020 tarihli şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturmanın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra soruşturma sonucunda haberi yapan Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül hakkında “İşyeri dokunulmazlığını ihlal” suçlamasıyla 12 Ocak 2023 tarihli iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Aygül hakkında sevk maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmiş, savcı TCK 53. ve 58. maddelerin uygulanmasını da talep etmişti.

Gerekçeli karar açıklandı

Gazeteci Sinan Aygül’e önceki gün tebliğ edilen 20 Nisan 2023 tarihli gerekçeli karara göre Aygül’e “İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 6 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Verilen cezanın ‘Basit Yargılama Usulü’ne tabi olması sebebiyle cezadan 4’te 1 indirim yapılarak 4 ay 15 güne düşürüldü.

Aygül, cezanın onanması durumunda, daha önce yaptığı haberlerden aldığı cezalardan dolayı, tekerrürü düzenleyen TCK 58. Madde gereği aldığı cezanın tamamını kapalı cezaevinde geçirecek.

'Haber yapmak hiç kimsenin iznine tabi değil'

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Aygül, “Haber yapmak izne tabi değil, biz de haber yapmak için izin almıyoruz” dedi.

Gazeteci Sinan Aygül

Aygül “Yaptığım haber bu ülkede gelinen durumu en güzel özetleyen haberlerden biriydi. O dönemde bütün erişim engelleme, tekzip talepleri mahkemeler tarafından reddedilmişti. Habere ve haber içeriğine ilişkin bir itiraz ne şahıslar ne Kızılay nezdinde söz konusu değildi ve içeriğe ilişkin ne Kızılay’ın ne de şahısların doyurucu bir karşı çıkışları olmadı. Çıkıp net bir dille 'Bu haber doğru değil' diyemediler onun yerine 'İşyerimize izinsiz girmiş' dediler. İşyerine izinsiz girdiğim için hakkımda dava açıldı, ceza aldım. Yine söylüyorum birincisi orası bir otel restoranı, herkese açık bir yer, giriş izne tabi değil. İkincisi ve en önemlisi haber yapmak izne tabi değil. Hele ki böyle bir haber için, haberin öğelerine ulaşmak için izin alınmaz. Orası özel bir alan mı? Eğer özel bir alansa kamusal bir malın usule aykırı şekilde orada ne işi var? Bu soruyu sormak için oraya girdim. Kamunun kendisine ait olan bir mal hakkında haber alma hakkı anayasal ve evrensel bir haktır, ben o hakkı yerine getirdim. Normal şartlarda üstün kamu yararı olan bu durumlarda, bu ve benzeri yasalar basın ve ifade özgürlüğü lehine özgürlükçü yorumlanır” dedi.

'Duruşma açılmasını talep edeceğiz'

Yasal süreçle ilgili bilgi veren Aygül’ün avukatı Diyar Orak davanın “Basit Yargılama Usulü”ne göre yapıldığı için dosyanın mahkeme huzurunda tartışılmadığına dikkat çekerek “Biz yasal süresi içerisinde karara itiraz ederek duruşma açılmasını talep edeceğiz. Duruşmada mahkeme huzurunda fiil, iddia ve delilleri tartışacağız. Kamuoyu tarafından da yakından takip edilen ve haber yapılırken üstün kamu yararının gözetildiği tartışmasız olan bu davada müvekkilim lehine sonuç çıkmasını umuyoruz. Zira aksi yönde bir karar kamu vicdanını rahatsız edeceği gibi itirazen geri döneceği de açıktır” dedi.

Aygül, haberi yaptığı tarihlerde AKP’li vekil ve kardeşi tarafından yapılan açıklamalarda kendisine hakaret edildiği ve Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ancak hem Aygül’ün talebi hem de Taşar’ın hakaret ve iftira yapıldığına ilişkin şikayeti için kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmişti.

Aygül’ün 2020 yılında yaptığı haber Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ‘Yılın Başarılı Gazetecileri Yerel Medya Ödülü’nü almıştı.