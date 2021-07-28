AKP’li belediyenin yaptığı sacdan kaydırak çocukların vücutlarında yanıklar oluşturdu

Şanlıurfa’nın Merkez Eyyübiye ilçesinin AKP’li belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına yapılan sac kaydırak tepki çekmişti.

DHA'nın hbaerine göre Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.

Parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler.

Sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.