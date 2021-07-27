AKP'li belediyeden yaz sıcağında krom kaydırak

Yaz sıcağının vurduğu Şanlıurfa’nın Merkez Eyyübiye ilçesinde AKP’li belediye, bir parka krom kaydırak kurdu.

AKP’li belediyenin koyduğu krom kaydırak, sosyal medyada alay konusu oldu.

Aslen Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, sosyal medya hesabından, “Bu kadar da iş bilmezlik, liyakatsizlik olmaz. AKP'li belediyede kimin fikriyse ilk önce onu Urfa'nın sıcağında sacdan kaydırakta kaydırmak lazım. Allah akıl fikir versin” paylaşımı yaptı.

Belediye'den savunma: Havalar biraz sıcak olunca tepkiler abartılmış

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, tepkileri “abartılı” bulduklarını söyledi.

Söz konusu kaydırağın "sac değil, kromdan yapıldığını" söyleyen yetkililer, “Aynı kaydıraktan Büyükşehir Belediyesi'nin Karaköprü'deki bir parkında da var. Bunu biz özel olarak imal etmedik. Bir oyuncak parkının içindeydi. Şu anda bu kaydırak plastik bile olsa havanın sıcak olduğu bir zamanda kullanmak mümkün değil. Sabah ve akşam serininde kullanılabiliyor. Havalar biraz sıcak olunca abartılmış” dedi.