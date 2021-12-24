AKP'li belediyenin milyarlık arsa satışı durduruldu

İzmir Menemen Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla Villakent Mahallesi'ndeki 160 parselin satışı konusunda AKP'li Başkanvekili Aydın Pehlivan'a yetki verildi. CHP ve İYİP ise mülkiyeti belediyeye ait olan 1 milyon 600 bin metrekarelik alanın satışına karşı basın açıklaması ile dava açtığını duyurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi "Dava konusu işlemin uygulanması halinde satış sürecine geçilerek söz konusu taşınmazların satışı suretiyle kamu yararı noktasında telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği açıktır" gerekçesiyle "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Söz konusu alanın değerinin 1 milyar 600 milyon TL'yi bulacağını öne süren CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner" dedi.

'İlçenin kaderini çizecek bir satış'

Güney yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu satış, ilçemizin kaderini çizecek bir satış. Başvurularımız, dört ayrı İdare Mahkemesi’ne yapıldı. 2. İdare Mahkemesi iki dosyayı birleştirdi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. 1. İdare Mahkemesi ret kararı verdi. 5. İdare Mahkemesi’ndeki başvurumuz henüz sonuçlanmadı. Bu, tabloyu değiştirmiyor. Sonuç itibariyle yargı da bu meseleyi hukuksuz bulmuş ve ileride telafisi zor zararlar doğurabileceği kararını vermiştir. Bu zarar, elbette Menemen’in ve Menemen Belediyesi’nin uğrayacağı zarardır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir.”

AKP idaresindeki belediyenin borç ödeme iddiasıyla bu satışı yapmayı amaçladığını söyleyen Güney, "Dosyanın sonuna kadar takipçisiyiz" diye konuştu. (ANKA)