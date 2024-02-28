AKP'li belediyenin inşaatında çalışan ve hakkını arayan işçilere elektronik kelepçe

Akar Grup, Reis Elektrik ve AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi ortaklığıyla inşa edilen “Yuvam Bahçeşehir” projesi inşaatında çalışan üyelerinin haklarının ödenmediğini ifade eden İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) geçen haftalarda eylem kararı aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, şirket ve belediye önünde eylem yapan emekçilere polis müdahale etti ve sendika temsilcilerinin de arasında olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Söz konusu olayın ardından ise bazı sendika temsilcisi ve eyleme katılan işçilere ev hapsi cezası verildi.

Kararın sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik olduğunu ifade eden İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, “13 gündür ev hapsindeyiz. Evin dışına çıkamıyorum. Günlük ihtiyaçlarımızı arkadaşlarım ve ailem aracılığıyla karşılıyorum. Elektronik kelepçe uygulaması hem sendikal faaliyetlerimize engel oluyor hem de yaşamımıza engel olan bir şey” dedi.

'İhbar ve kıdem tazminatlarımızı ödemek istemediler'

Hak aramak için eyleme katılan işçilerden Hüseyin Bakırcı’ya da dün ev hapsi kararı posta yoluyla tebliğ edildi. Bakırcı, “Çalıştığımız projenin inşaatın tamamlanmasının ardından iş çıkışlarımız yapılacaktı. Ancak ihbar ve kıdem tazminatlarımızı ödemek istemediler. İki gün şirket önünde eylem yaptık. Daha sonra Başakşehir Belediyesi’nin önüne gittik. Biz haklarımız için eylem yaptık ancak gözaltına alındık. Arabulucuda anlaşma sağlandı. Haklarımızı alacağımız kesinleşti. Ancak şimdi bize ev hapsi veriyorlar. Haklarımızı aradık diye bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.