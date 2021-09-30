AKP’li belediyenin camlarını indiren köylülerden 2’si tutuklandı

Samsun Vezirköprü’de arazileri elinden alınmak istenen köylülerin çocuklarıyla katıldığı eyleme polis biber gazıyla saldırmıştı. Olay anında gözaltı yapmayan kolluk kuvvetleri daha sonrasında köylüleri gözaltına aldı.

Arazilerinin toplulaştırılmasına karşı çıkarak belediye binası önünde protesto eylemi gerçekleştirip gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Belediyenin bazı camlarının kırılması ile ilgili 11 kişi daha gözaltına alındı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden ikisi tutuklandı, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.