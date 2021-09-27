AKP'li belediyenin aracında 3 kiloya yakın esrar yakalandı

Ankara’da narkotik polisinin, Keçiören Belediyesi’ne ait bir araçta 2 kilo 900 gram esrar yakaladığı ortaya çıktı. Aracı kullanan belediye personeli A. B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, Keçiören Belediyesi yetkilileri, T24’e operasyonu doğruladı ve “İlgili şahıs Başkan talimatıyla işten çıkartıldı” dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce 15 Ağustos gecesi, Keçiören Belediyesi’ne ait 06 BM 3165 plakalı araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada aracın sol arka koltuğunda beş adet streç filme sarılmış yaklaşık 2 kilo 900 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan A.B.’nin aynı zamanda belediyede şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

'Sürekli gelip gitme' dedi, 3 kilo aldım

B., Emniyet’te verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Bir yıldır Sakalar kavşakta uyuşturucu madde satan Cango lakaplı şahıstan her hafta 25-30 gram civarı esrar maddesine bin 200 TL vererek satın alıp kullanıyordum. Bir hafta önce yine gittiğimde Cango isimli şahıs bana ‘Sen sürekli olarak benden esrar maddesi satın alıyorsun, sürekli gelip gitme’ dedi. Bana elinde bulunan 3 kilo civarı esrar maddesini uygun fiyattan 8 bin TL’den verebileceğini söyledi. 2 bin TL civarı param vardı, geriye kalan kısmını ise sonra ödemek koşuluyla aldım.”

'Ticaret yapmıyorum, içiciyim'

B., “Keçiören Bademlik Mahallesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı”na yönelik iddialar üzerine de “Esrar maddesini kullanmak amacıyla satın aldım kesinlikle uyuşturucu madde ticareti gibi bir amacım yoktur” dedi. B., sorgusunun ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla savcılığa sevk edilirken, belediyeye ait 06 BM 3165 plakalı aracın halen Narkotik otoparkında tutulduğu öğrenildi.

Belediye: İşten atıldı

T24’ün iddiaları sormak için ulaştığı Keçiören Belediyesi yetkilileri ise, konu hakkında detaylı açıklama yapmaktan kaçınırken, “Belediye şirketinde çalışan şahıs, başkanımızın talimatı üzerine hemen işten atılmıştır” ifadesini kullandı. Öte yandan esrar maddesi ile yakalanan ve işten atıldığı belirtilen B.’nin, sosyal medya hesabından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafını paylaştığı görüldü.