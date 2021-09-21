1,3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu hakkında karar

Brezilya’da kokainle yakalanan Türk uçağıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, tahliye talebinin ardından görülen duruşmada İspanyol yolcuyla birlikte tutuklanan Türk pilotun tutukluluğunun devamına karar verildi.

11. Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 31 Ağustos’ta gerçekleştirilen son duruşmadaki kararında koşullarının ve sunulan belgelerin “koruyucu gözaltı kararının gerekçesini değiştirme gücüne sahip olmadığını ” değerlendirerek , Türk Pilot V.D.’nin serbest bırakılmasının teorik olarak bir tehdit oluşturacağı anlayışını korudu.

Türk pilot, “Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok” yönündeki savunması inandırıcı bulunmamış ve 4 Ağustos’ta tutuklanmıştı. 47 gündür cezaevinde.

TC-ATA tescilli Gulfstream 4 tipi uçak 3 Ağustos’tan bu yana Fortaleza’daki havalimanında hareketsiz beklediliyor.