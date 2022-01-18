AKP’li belediyeden ucuz ekmek kuyruklarını gizleme adımı

Kayseri'de 22 Aralık Çarşamba günü ekmek fiyatlarına zam gelmiş ve 1,75’ten satılan 200 gramın ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkartılmıştı. Alım gücü düşen yurttaşlarsa ekmek zammının ardından AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait "Kent Ekmek" büfeleri önünde 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmekten almak için her gün uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, ucuz ekmek kuyruklarının ardından belediyeden dikkat çekici bir adım geldi. AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan "Kent Ekmek" büfesini kaldırarak 60 metre ileride başka bir noktaya taşıdı. Belediye, "Kent Ekmek" büfesinin önceden bulunduğu yere tabelalarla büfenin taşındığı yeni yeri işaret etti.

'Ucuz ekmek kuyruklarını saklamaya çalışıyorlar'

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de, AKP'li belediyenin kent ekmek büfesini meydanda görülmeyen bir noktaya taşıyarak, ucuz ekmek kuyruklarını saklamaya çalıştığını söyledi. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Özer şu ifadelere yer verdi:

"Metrelerce kuyrukların oluştuğu Kent Ekmek büfesini herkesin gözü önünden, meydandan kaldırıp, arka sokağa taşıyınca yoksulluğu, kuyrukları, vatandaşı içine düşürdüğünüz çaresizliği, beceriksizliğinizi saklayacağınızı mı sanıyorsunuz? Çözümünüz bu mu? Hakikaten böyle bir çözümü yaparsa AKP yapar! En iyi yaptığınız iş, gerçekleri saklamak, ama nafile! Halk, sizin gerçek yüzünüzü gördü. Halkın iktidarı yakın. Hala yalanla, algıyla uçuyorsunuz! Bu yalan düzenin artık gideri yok."