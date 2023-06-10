AKP’li belediyeden Kanal İstanbul güzergahında parsel parsel satış

İstanbul'da AKP’li Başakşehir Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün belediye ait toplam 116 bin 800 metrekarelik arsayı satmak için belediye başkanına yetki verilmesi talebiyle hazırladığı teklif, ilçe belediyesinin haziran ayı oturumlarında oya sunuldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, teklifte, Bahçeşehir 1. Kısım Tatarcık Mahallesi'nde yer alan gelişme konut alanı imarına sahip 25 bin metrekarelik 129 ada 10 parsel, 32 bin metrekarelik 125 ada 23 parsel, 7 bin 800 metrekarelik 121 ada 7 parsel, 52 bin metrekarelik 125 ada 21 parselin belediyeye gelir getirmesi amacıyla satışı veya “hasılat paylaşımı/kat karşılığı yöntemiyle” satışı için karar alınması istendi.

İlgili komisyonlar arsaların ihale ile satılması ve bu konuda protokol imzalanarak uygulanması için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yetki verilmesini uygun buldu.

Başakşehir Belediye Meclisi'nde oylanan komisyon raporu, CHP grubunun “hayır” oyuna karşılık, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

AKP'li belediye daha önce de Kanal İstanbul projesi kapsamında özel proje alanı ilan edilen Tatarcık Mahallesi'nde binlerce metrekarelik arsasını satışa çıkarmıştı.