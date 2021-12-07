AKP'li belediyeden Ensar Vakfı ve İmam Hatip Derneği'ne konak tahsisi

Sayıştay AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaş Konağı'nı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya İl Başkanlığı'na, Lütfiye Sarıtaş Konağı'nı ise Ensar Vakfı Malatya Şubesi'ne tahsis ettiğini belirledi. Konuya dair uyarıda bulunan Sayıştay denetçileri, gerçekleştirilen tahsislerin ortak hizmet projesi niteliğinde olmadığını belirtti.

Sayıştay, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılına ilişkin denetim raporunda; belediyeye ait bazı taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis ettiğini tespit etti. Sayıştay raporunda, "Belediyenin mülkiyetinde bulunan beş adet taşınmazın vakıf ve derneklere tahsis edildiği görülmüştür" denildi.

Raporda "Vakıf ve derneklere tahsis edilen taşınmazlar" başlıklı tabloda yer alan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı Malatya Şubesi’ne 6 yıl süreyle verildiği ortaya çıktı. Ensar Vakfı Malatya Şubesi’nin internet sitesinde yer alan iletişim adresi bölümünde de “Lütfiye Sarıtaş Konağı” yazdığı görüldü.

Belediyeye ait Karakaş Konağı da 2018 yılında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya İl Başkanlığı'na 5 yıl süreyle tahsis edildi. Konağın, ÖNDER İmam-Hatipliler Derneği'ne tahsisinin ardından açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı derneğin internet sitesindeki fotoğraflarda yer aldı.

'Ortak hizmet projesi değil'

Sayıştay denetçileri, AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne, belediyeye ait taşınmaların tahsis konusunda şu uyarıyı yaptı:

"Belediye tarafından bahsi geçen taşınmaz tahsislerinin ortak projesi kapsamında dernek ve vakıflara yapıldığı bildirilmişse de ortak hizmet projesi belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisindeki somut bir konuya ilişkin olmalıdır. Dernek ve vakıflara belediye taşınmazlarının uzun süre kullandırılması ortak hizmet projesi değil tahsis niteliğindedir. Dolayısıyla ortak hizmet projesi adı altında da olsa dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılamaz. Kaldı ki ortak hizmet projesi yapılması ile sadece kamu idareleri ile mahalli idarelere taşınmaz tahsisi yapılabileceği aynı maddede düzenlenmiş ve açık bir şekilde kamu idareleri ile mahalli idareler dışında hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye taşınmaz tahsisi yapılamayacağı belirtilmiştir."

Denetçiler, belediyeye taşınmazların mevzuata uygun hale getirilmesini gerektiğini belirtti. (İHA)