Urla'daki DHMİ tesisleri ve kıyı alanı Ensar Vakfı’na bedelsiz devredildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile imara açılan Urla Zeytineli Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik denize sıfır arazinin 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı. Vakıf, geçmişte doğal sit alanı olan bölgede yurt, dinlenme tesisi ve okul yapabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliği ile imara açılan alan için vakıf; Hazine, Milli Emlak, Defterdarlık ve İzmir Valiliği ile sözleşme imzaladı. Sözleşmede, 49 yıllığına bedelsiz olarak verileceği deniz manzaralı alana öğrenciler için eğitim merkezi, sosyal tesis ve öğrenci yurdu yapılacağı belirtildi.

Proje için Karayolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nden onay çıktı. Yerel yönetimlere ise proje için görüş sorulmadı. Projenin kaç kat olacağı, mevcut binaların kullanılıp kullanılmayacağı belirtilmedi.